Ciclismo, Europei 2020 prova in linea uomini Elite: volata da oro per Giacomo Nizzolo (VIDEO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) volata da oro per Giacomo Nizzolo e l’Italia, che trionfano negli Europei 2020 di prova in linea uomini Elite. Ci sono stati tuttavia brividi alla linea di arrivo, dove ha trionfato in fotofinish il brianzolo: l’azzurro dopo aver bruciato Demare, Ackermann e Van der Poel in volata ha temuto la rimonta del francese. Un brivido scosso via soltanto dal replay, che ha sentenziato positivamente e sancito la terza vittoria dell’Italia agli Europei. Di seguito il VIDEO con la volata finale. Leggi su sportface

