“Chiuderanno 90mila imprese”. Confesercenti lancia l’allarme, ma il governo non vuol sentire (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nel commercio e nel turismo si stima siano circa 90mila le imprese pronte a chiudere per sempre i battenti già da questo autunno. Come ampiamente detto fin dall’inizio, i bonus e gli indennizzi del governo erano solo un effetto placebo. La medicina doveva essere un’altra, deve essere un’altra. Ci sono interi settori economici a rischio. Tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, si prevede una catastrofe. A lanciare l’allarme è Confesercenti che, sulla base di un sondaggio condotto tra le aziende con Swg, rivela che tra le attività che proveranno a resistere, quattro su dieci hanno messo in evidenza la necessità di ridurre il personale. Ergo, licenziare. “La possibilità di un autunno nero, sul fronte del lavoro autonomo e dipendente, è sempre ... Leggi su ilparagone

