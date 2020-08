Chiude l'hotspot di Messina: "I migranti saranno trasferiti" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Maurizio Zoppi L’hotspot è finito al centro di proteste e polemiche dopo le fughe di migranti dalla struttura, al punto che il sindaco di Messina ha annunciato, dopo il 24 agosto, manifestazioni eclatanti se non fossero presi provvedimenti Lo scontro politico tra l'esecutivo romano e il governo Musumeci a causa dell'emergenza migranti continua imperterrito da giorni. Ma arriva una buona notizia per la Sicilia ed esattamente per la città di Messina. Da domani, giovdì 27 agosto ndr, il centro di accoglienza della caserma Gasparro di Bisconte sarà chiuso. L’esito dei tamponi effettuati per i 40 migranti che ancora si trovano lì ha dato esito negativo, quindi da domani saranno trasferiti in altre ... Leggi su ilgiornale

