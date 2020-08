Chicago Med 4, anticipazioni puntate in onda giovedì 27 agosto su Italia 1 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Chicago Med 4, anticipazioni, trame delle puntate in onda giovedì 27 agosto alle 21:20 su Italia 1 Giovedì 27 agosto su Italia 1 continua l’appuntamento con la serie tv americana Chicago Med, creata da Dick Wolf e in onda negli Stati Uniti sul canale NBC. L’appuntamento con la quarta stagione inedita in chiaro è per ogni giovedì, alle 21:30 circa su Italia 1 con tre nuovi episodi a settimana. La quarta stagione di Chicago Med è composta da 22 episodi. La serie è stata rinnovata per una quinta stagione già trasmessa negli USA, e in Italia su Premium, e per una sesta, settima e ottava stagione ancora da ... Leggi su dituttounpop

