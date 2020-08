Chiariello: "I grandi attaccanti classe '87 sono diventati pesi ingombranti" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato nel suo 'Edito Nuovo' ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Individuiamo gli attaccanti più forti del pianeta. Ibrahimovic ormai fu, perché va verso la quarantina. Leggi su tuttonapoli

Tutto Napoli

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato nel suo 'Edito Nuovo' ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Individuiamo gli attaccanti più forti del pianeta. Ibrahimovic ormai fu, perché va verso la quara ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter: “Cos’è mancato all’Inter in campionato ...