Chiara Ferragni Instagram, incantevole in lingerie: «La perfezione assoluta!» (Di mercoledì 26 agosto 2020) La famosa influencer Chiara Ferragni sta trascorrendo le sue vacanze estive 2020 nella splendida Sardegna. Ogni giorno su Instagram l’imprenditrice digitale condivide con i suoi numerosi followers (oltre 20 milioni) alcuni attimi della sua avventura. Poche ore fa ha pubblicato una foto in lingerie che ha fatto perdere l’uso della ragione ai suoi ammiratori. La Ferragni ha un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Non c’è nulla da fare, l’affascinante Chiara Ferragni si conferma ancora una volta la regina assoluta dei social. Leggi anche –> Chiara Ferragni, il top è un ... Leggi su urbanpost

