Chi sono Speranza e Alberto, la quarta coppia di Temptation Island Nip (Di mercoledì 26 agosto 2020) Speranza e Alberto sono nel cast delle coppie dell’ottava edizione di Temptation Island Nip Ormai è quasi tutto pronto per l’ottava edizione di Temptation Island Nip. Per l’occasione la pagina social ufficiale del programma ha pubblicato un promo sui Twitter, che anticipa le sei coppie che compongono il cast. Oltre a Speranza e Alberto, ci sono Anna e Gennaro, Nello e Carlotta, Nadia e Antonio. Speranza e Alberto sono fidanzati da 16 anni. A presentarsi per primo nel video, è stato Alberto, 32 anni di Napoli che ha raccontato aver deciso di partepare al reality dell’isola delle tentazioni, perché non ... Leggi su nonsolo.tv

chetempochefa : “Dopo 21 giorni di disciplinata reclusione, posso dire di aver superato l'infezione da Covid 19. Sono guarito. Il… - TeresaBellanova : Le parole sono pietre. Specie se pronunciate da un Senatore della Repubblica, specie se rivolte a chi gli è subentr… - tancredipalmeri : Per favore finitela con sto servilismo sulla conferenza di Pirlo. È stata una normale presentazione. Non è che gli… - veraleaks_ : - _imwinterbear_ : Chi di voi guarda I-land? Quale è la squadra perfetta secondo voi, chi sono i vostri sette preferiti che vorreste f… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Blog | Caso Totti, chi sono i responsabili della mancata tutela della minore? - Alley Oop Alley Oop Scuola, niente accordo governo-Regioni su trasporti e mascherine. Le proposte: separatori sui bus e orari sfalsati

Scuola e Covid, Bassetti: «Mascherina ai bambini causa problemi di salute». Quali sono Scuola, il virologo Crisanti: «Chi ha febbre oltre 37,1 non dovrebbe entrare» Scuola, l’altolà alle Regioni: non ...

Apple ha corretto il problema di sicurezza di Safari in iOS 14 Beta

Secondo quanto riferito, Apple ha corretto una grave vulnerabilità di Safari, che può colpire gli utenti che eseguono iOS 13 e macOS Catalina, nell'ultima versione beta di iOS 14. A causa di un compor ...

Scuola e Covid, Bassetti: «Mascherina ai bambini causa problemi di salute». Quali sono Scuola, il virologo Crisanti: «Chi ha febbre oltre 37,1 non dovrebbe entrare» Scuola, l’altolà alle Regioni: non ...Secondo quanto riferito, Apple ha corretto una grave vulnerabilità di Safari, che può colpire gli utenti che eseguono iOS 13 e macOS Catalina, nell'ultima versione beta di iOS 14. A causa di un compor ...