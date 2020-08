Chi è Weston McKennie, il tuttofare a stelle e strisce che ha stregato la Juventus: dalla borsa di studio a George Floyd (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un colpo a sorpresa non per le qualità del calciatore, evidenti per chi l’ha visto giocare, ma perché era un nome mai accostato alla Juventus. Weston McKennie potrebbe diventare presto un rinforzo per i bianconeri. 3 milioni per il prestito e 18 per l’eventuale riscatto a fine anno che andrebbero a finire nelle casse dello Schalke 04, squadra con cui è esploso. Giovane, classe ’98 (compirà 22 anni il 28 agosto), mezzala di prospettiva e talento, quest’anno ha giocato 32 partite segnando 3 reti in Bundesliga. McKennie nasce a Little Elm, nel cuore del Texas. Inizia a giocare a pallone in Germania, dove il padre lavorava come militare, nel settore giovanile dell’FC Phonix Otterbach. Rientra negli Stati Uniti qualche anno più tardi e continua la sua ... Leggi su calcioweb.eu

