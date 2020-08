Chi è Calogero Nicolas Valenza, il 27enne italiano scomparso in Egitto (Di mercoledì 26 agosto 2020) C’è un altro italiano di 27 anni di cui non si hanno più notizie in Egitto. Calogero Nicolas Valenza ha dato le ultime informazioni alla famiglia domenica mattina (23 agosto) alle 11. Da allora, nessuna nuova notizia. Calogero Nicolas Valenza, originario di Gela, vive in Spagna da diverso tempo e si stava recando nel Paese del nord Africa per andare a trovare un’amica. LEGGI ANCHE > Patrick Zaki scrive una lettera alla sua famiglia dal carcere Chi è Calogero Nicolas Valenza, il ragazzo scomparso in Egitto Il passato di Calogero Nicolas Valenza, coinvolto in questioni relative ... Leggi su giornalettismo

Calogero Nicolas Valenza non dà notizie alla sua famiglia da due giorni. Il ragazzo di 27 anni è arrivato in Egitto il 23 agosto e da allora non si sa niente di lui. Da due giorni una famiglia di Gela ...

