Chi è Brahim Diaz, talento vicino al Milan: le origini marocchine, Oliver Hutton e la fidanzata nota cantante (Di mercoledì 26 agosto 2020) Brahim Diaz è molto vicino al Milan. I rossoneri lavorano con il Real Madrid per avere in prestito con diritto di riscatto il talento spagnolo. Classe 1999, ha giocato molto poco con la maglia dei ‘Blancos’ dal gennaio 2019, quando è arrivato dal Manchester City. Più spazio gli aveva concesso Josep Guardiola nei Citizens. Trequartista che può essere impiegato anche da ala, non è riuscito ancora ad esprimersi ai massimi livelli e il Milan giovane di Pioli potrebbe rappresentare proprio il trampolino di lancio perfetto. Andiamo a conoscere meglio Brahim Diaz. Chi è Brahim Diaz Nato e cresciuto in Spagna, a Malaga, è in realtà di ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : Lo chiamavano il #Messi di Malaga. Il #ManchesterCity gli fece firmare una clausola anti-#ManUnited. #Milan, la sto… - Claudio69_ : RT @DiMarzio: Lo chiamavano il #Messi di Malaga. Il #ManchesterCity gli fece firmare una clausola anti-#ManUnited. #Milan, la storia di #Di… - CalcioWeb : Chi è #BrahimDiaz, talento vicino al #Milan: le origini marocchine, Oliver Hutton e la fidanzata nota cantante - - KunNicoolas : RT @DiMarzio: Lo chiamavano il #Messi di Malaga. Il #ManchesterCity gli fece firmare una clausola anti-#ManUnited. #Milan, la storia di #Di… - mirkopioltini74 : RT @DiMarzio: Lo chiamavano il #Messi di Malaga. Il #ManchesterCity gli fece firmare una clausola anti-#ManUnited. #Milan, la storia di #Di… -