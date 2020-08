Che pena l’ironia di M5S e sinistra su Briatore. Ecco le foto che inchiodano Grillo, Melandri e il Pd (Di mercoledì 26 agosto 2020) La sinistra, i grillini giallo-rossi, l’intellighentia giornalistica o presunta tale, come il cerimoniere contiano Andrea Scanzi, oggi ironizzano su Flavio Briatore, il negazionista colto col tampone nel naso. Ma come dimenticare quella fatale attrazione che negli anni ha colpito vip e politici di sinistra per quello stile di vita mondano tanto caro a Briatore? Come giudicare oggi, alla luce di foto e vecchie news, le parole di giubilo sul web per i guai, più o meno gravi, dell’imprenditore? Melandri e Briatore, memorabile duello Su tutto, un pezzo di storia delle gaffe politiche. Come dimenticare il memorabile scontro, vinto per ko all’ultima ripresa, da Flavio Briatore contro l’allora potentissima ministra del Pd ... Leggi su secoloditalia

