Che cos’è la visualizzazione in fotografia? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Cos’è la visualizzazione in fotografia? Non riesco a pensare a un modo migliore per rispondere a questa domanda se non quello di condividere una serie di citazioni del più grande fotografo e maestro mai vissuto, Ansel Adams: “La visualizzazione è un processo consapevole di proiettare l’immagine fotografica finale nella mente prima di muovere i primi passi per fotografare il soggetto“. “Il termine visualizzazione si riferisce all’intero processo emotivo-mentale della creazione di una fotografia, e come tale è uno dei concetti più importanti della fotografia”. “Visualizzare un’immagine (in tutto o in parte) significa vederla chiaramente nella mente prima dell’esposizione, una proiezione ... Leggi su fotografareindigitale

