Chanel Totti su Gente, ecco perché Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scelto di parlare dopo il silenzio iniziale (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il “caso Chanel Totti” tiene (giustamente) banco da giorni. La figlia dell’ex capitano della Roma in copertina sul settimanale Gente con il volto blurato e il lato b in vista, e quel titolo che rimanda alla “somiglianza con la madre”. Una cover costata alla direttrice del settimanale una segnalazione al consiglio regionale dell’ordine giornalisti e che ha fatto intervenire il Garante della privacy a ricordare come i mezzi di informazione debbano tutelare i minori. Su tutti, mamma e papà, Francesco Totti e Ilary Blasi, che hanno deciso di parlare dopo alcuni giorni dalla pubblicazione della cover. Il perché lo spiega Gianluca Piacentini ... Leggi su ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - Noovyis : (Chanel Totti su Gente, ecco perché Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scelto di parlare dopo il silenzio iniziale… - FQMagazineit : Chanel Totti su Gente, ecco perché Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scelto di parlare dopo il silenzio iniziale - infoitcultura : Foto di Chanel Totti in copertina, interviene Aurora Ramazzotti: 'Ne pago i conti ancora adesso' - zazoomblog : Chanel Totti in copertina intervengono il Telefono Azzurro e l’Ordine dei Giornalisti - #Chanel #Totti #copertina -