Chanel Totti in copertina, intervengono il Telefono Azzurro e l’Ordine dei Giornalisti (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’ultima copertina del settimanale Gente, con Chanel Totti e papà Francesco in copertina, ha suscitato non poche polemiche. Ad alimentarle il fatto che, secondo i più, è stato posto l’accento sul fisico della tredicenne evidenziandone, in particolare, il di dietro. Scelta che, naturalmente, non poteva passare inosservata e ha destato l’attenzione di tutti.Nelle ultime ore sono intervenuti anche il Telefono Azzurro e l’Ordine dei Giornalisti. Entrambi si sono schierati nettamente contro la scelta della direttrice di gente, Monica Mosca, pronunciando parole molto secche e dure sulla foto di Chanel Totti in copertina. Quali sono state queste parole? Vediamolo.Scandalo Chanel ... Leggi su kontrokultura

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - Mattjugolino : RT @aibipres: Immagini di adolescenti ritratte come donne. Una deriva della nostra società da dover combattere, partendo dalle nostre case… - mammapapaebimbi : RT @aibipres: Immagini di adolescenti ritratte come donne. Una deriva della nostra società da dover combattere, partendo dalle nostre case… - Firevin89 : Foto di Chanel Totti in copertina, interviene Aurora Ramazzotti: «Ne pago i conti ancora adesso» ? - dailynews_24 : Caso Chanel Totti, nuova polemica su una battuta di una giornalista -