Chanel Totti in bikini e lato B in cover su Gente: insorgono Moige e Garante della Privacy (Di mercoledì 26 agosto 2020) 7 - Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019,'. La reazione della ... Leggi su igossip

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - Noovyis : (Chanel Totti su Gente, ecco perché Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scelto di parlare dopo il silenzio iniziale… - FQMagazineit : Chanel Totti su Gente, ecco perché Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scelto di parlare dopo il silenzio iniziale - infoitcultura : Foto di Chanel Totti in copertina, interviene Aurora Ramazzotti: 'Ne pago i conti ancora adesso' - zazoomblog : Chanel Totti in copertina intervengono il Telefono Azzurro e l’Ordine dei Giornalisti - #Chanel #Totti #copertina -

Ultime Notizie dalla rete : Chanel Totti

Non potevano più restare in silenzio, Francesco Totti e Ilary Blasi. Di fronte alla copertina di Gente con la loro figlia Chanel, 13 anni, sbattuta in prima pagina in costume con il Lato B in bella ev ...Il Garante della privacy ha diffuso una nota in cui si parla di “alcuni episodi recentemente verificatisi di esposizione di minori sui mezzi di informazione, anche in occasione di resoconti relativi a ...