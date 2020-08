Champions League femminile 2019/2020: Lione in finale, affronterà il Wolfsburg (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Lione è la seconda finalista della Champions League femminile 2019/2020, sconfitto il Paris Saint-Germain nel penultimo atto della prestigiosa competizione europea. Il club francese ha superato la compagine connazionale mediante il punteggio di 1-0, decretato dalla rete decisiva di Renard, arrivata al 67′. Il Lione dovrà affrontare il Wolfsburg in finale, quest’ultimo superiore al Barcellona per 1-0, sancito dalla rete di Rolfo al 58′. Leggi su sportface

acffiorentina : La Fiorentina supera il preliminare e va in Champions League ?? @sjovetic ?? #AccaddeOggi nel 2009 ?? #ForzaViola ??… - federicocasotti : Quindi, in poco più di un mese il Manchester City passerebbe da dover scontare due anni di squalifica in Champions… - OptaPaolo : 11 - Il #BayernMonaco è la prima squadra a conquistare la Coppa di Campioni / Champions League con il 100% di vitto… - SharkRadioNet : RT @sportface2016: #ChampionsLeague femminile 2019/2020: #Lione e #Wolfsburg in finale - sportface2016 : #ChampionsLeague femminile 2019/2020: #Lione e #Wolfsburg in finale -