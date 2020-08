Champions League, che sorpresa: Celtic eliminato. Fuori anche il Cluj (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Champions League regala altri verdetti dai preliminari, avanzano infatti Dynamo Brest, Young Boys, i ciprioti dell'Omonya. Fuori a sorpresa anche il Celtic, eliminato dagli ungheresi del Ferencvaros. Ecco i risultati:CFR Cluj 2-2 Din. Zagabria (Qualificata la Dinamo Zagabria dopo i rigori)Dynamo Brest 2 - 1 SarajevoLegia 0 - 2 OmoniaYoung Boys 3 - 1 KlaksvikCeltic 1 - 2 Ferencvaros ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

