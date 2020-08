Champions League, avanzano AZ Alkmaar e Rapid Vienna (Di mercoledì 26 agosto 2020) AZ, Maccabi Tel Aviv, Molde, Midtjylland e Qarabag accedono al terzo turno preliminare di Champions League. Ecco i primi risultati delle partite di oggi...I RISULTATI DEI PRELIMINARI DI CLcaption id="attachment 1012889" align="alignnone" width="1024" Champions League, Getty Images/captionAZAlkmaar 3 - 1 PlzenCelje1 - 2 MoldeQarabag 2 - 1 S. TiraspolSuduva 0 - 3 M. Tel AvivLok. Zagreb 0 - 1 Rapid ViennaLudogorets 0 - 1 Midtjylland ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

acffiorentina : La Fiorentina supera il preliminare e va in Champions League ?? @sjovetic ?? #AccaddeOggi nel 2009 ?? #ForzaViola ??… - federicocasotti : Quindi, in poco più di un mese il Manchester City passerebbe da dover scontare due anni di squalifica in Champions… - OptaPaolo : 11 - Il #BayernMonaco è la prima squadra a conquistare la Coppa di Campioni / Champions League con il 100% di vitto… - restivogab : RT @antoalicastro: Il Manchester City sta per passare da due anni di squalifica in Champions League per il Fair Play Finanziario (scampata… - Toro_News : RT @torien1906: Continui contatti tra le società. C' è solo da gestire il nodo bonus sull' eventuale piazzamento in champions league. Vagna… -