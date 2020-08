Champions League, Atalanta in terza fascia con Inter e Lazio dopo l’eliminazione del Celtic (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’Atalanta sarà al via della prossima edizione di Champions League e lo farà dalla terza fascia tra le quattro del sorteggio dei gironi. La Dea risale in terza fascia grazie all’eliminazione – clamorosa – del Celtic di Glasgow, che ha perso in casa contro il Ferencvaros e ha salutato già nel secondo turno preliminare che si è giocato in gara unica. Era l’unica squadra che, tra quelle presenti nei preliminari, aveva un coefficiente migliore degli orobici, ma con l’eliminazione sarà la squadra di Gasperini a rientrare tra le migliori 24 per il sorteggio dell’1 ottobre ad Atene. PRIMA fascia Bayern (Germania) Real Madrid (Spagna) Juventus (Italia) Paris ... Leggi su sportface

