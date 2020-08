Ceraso, salgono a cinque i contagi da coronavirus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCeraso (Sa) – Continuano a crescere i contagi nel piccolo centro cilentano di Ceraso, dopo il caso positivo di un paziente che era rientrato da un viaggio a Londra nei giorni scorsi. Sale a cinque il numero dei casi accertati attraverso i tamponi effettuati sui contatti dell’ultimo periodo della prima persona contagiata. A confermarlo è direttamente il sindaco di Ceraso, Gennaro Maione in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Il sindaco ha ribadito che il cittadino, quinto caso di contagio, era già in quarantena e che anche per lui si stanno ricostruendo i contatti avuto di recente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

