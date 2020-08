C’è il sì di Romina Power al matrimonio di Al Bano e Loredana Lecciso (Foto) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Che strani giri fa l’amore e lo conferma la rivista Nuovo rivelando il via libera di Romina Power al matrimonio di Al Bano e Loredana Lecciso (Foto). E’ tutto in copertina e Riccardo Signoretti sembra non avere alcun dubbio sia sulle nozze di Al Bano e la Lecciso che sul nuovo atteggiamento di Romina. Cosa è successo? Mentre i fan dell’ex coppia d’oro continuavano a sperare che Al Bano e Romina potessero tornare insieme anche nella vita e non solo sul palco, sembra che ci sarà un nuovo matrimonio, quello ormai inaspettato. Un piccolo giallo in questi giorni aveva allarmato i fan dei tre protagonisti: una cena a Cellino San Marco, al ... Leggi su ultimenotizieflash

MarsicaW : CELANO - È stato presentato sabato scorso a Celano il libro 'Non c'è pace. Crisi ed evoluzione del movimento pacifi… - infoitcultura : Romina Power, ricordo commovente: di mezzo c’è sempre lei - barcachevola : Al bano e Romina come Renzo e Lucia, perché non c'ho mai pensato prima #techetechete - lizgrenat : quando dico che vivo dentro una barzelletta non scherzo perché per esempio c'è la mia vicina di casa che ha come su… - infoitcultura : Romina e Albano, a Cellino lei capisce che è davvero finita e piange durante una serata con amici di fronte a tutti… -