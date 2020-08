Cavani, il retroscena: ha rifiutato la Juventus per… amore del Napoli (Di mercoledì 26 agosto 2020) 104 goal in 138 partite complessive. Edinson Cavani non ha dimenticato il Napoli, club del quale ha vestito la maglia dal 2010 al 2013. Ecco perché, stando a quanto afferma Sky, El Matador avrebbe anche rifiutato... la Juventus.Cavani, il rifiutocaption id="attachment 1012653" align="alignnone" width="457" Cavani (getty images)/captionSecondo le indiscrezioni, Cavani per non tradire l'affetto di una piazza come quella partenopea avrebbe detto no alla L'uruguaiano, che ha lasciato il Psg alla scadenza del suo contratto lo scorso 30 giugno, alcune settimane fa avrebbe rifiutato i bianconeri per amore del Napoli e dei suoi tifosi.Adesso, il bomber è ancora in cerca di una squadra. Dopo la trattativa che pare ... Leggi su itasportpress

Secondo le indiscrezioni, Cavani per non tradire l'affetto di una piazza come quella partenopea avrebbe detto no alla L'uruguaiano, che ha lasciato il Psg alla scadenza del suo contratto lo scorso 30

