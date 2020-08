Cassano allo Ionio. Precipita aereo da turismo: morti due sessantenni di Vercelli (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tragedia nei cieli della Calabria dove un aereo da turismo con due persone a bordo è Precipitato a Cassano allo Ionio (Cosenza). Il veicolo è caduto in contrada Murata. Nulla da fare per i due occupanti. Sono morti entrambi. Sul luogo dell’incidente aereo sono intervenuti subito i mezzi di soccorso ma per i due occupanti del velivolo, che avrebbe perso quota per cause che sono in corso di accertamento, non c’è stato nulla da fare. Il velivolo era in transito da Cassano Jonio dopo essere partito dall’avio superficie di Sibari, dove pare che i due fossero in vacanza, in direzione Piemonte. G. A. e S. R., le iniziali delle due vittime, entrambi di 61 anni, sarebbero di Vercelli. ... Leggi su laprimapagina

