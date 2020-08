Cassano allo Ionio, precipita aereo da turismo: due morti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un aereo da turismo con due persone a bordo, entrambe decedute, è precipitato nel territorio di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza e più precisamete in contrada Murata. Sul luogo dell'incidente aereo sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso ma per i due occupanti del velivolo, che avrebbe perso quota per cause che sono in corso di accertamento, non c'è stato nulla da fare. Leggi su tg24.sky

