Caso Viviana Parisi: “mancano ancora parti del corpo di Gioele”, “trascinato dove è stato ritrovato” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le ricerche di resti umani del piccolo Gioele nelle campagne di Caronia (Messina) non si sono mai fermate: lo ha confermato l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia di Daniele Mondello, padre del bimbo di 4 anni e marito di Viviana Parisi. “Faranno ulteriori ricerche perché ci sono ancora delle parti mancanti del corpo, quindi verranno fatte ulteriori ricerche in quella zona“. In riferimento invece al’itinerario fatto da Viviana e il piccolo Gioele dopo l’incidente avvenuto lo scorso 3 agosto sulla Messina-Palermo, per il legale “era difficile da percorrere“. “Ieri abbiamo fatto anche il percorso fino a tardi per vedere se era possibile effettuare uno spostamento o comunque un cammino che portava da una parte ... Leggi su meteoweb.eu

