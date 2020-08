Caso Viviana Parisi: la Tac rivela “pietruzze” nel corpo del piccolo Gioele, potrebbero indicare luogo e data della morte (Di mercoledì 26 agosto 2020) Come apprende l’Adnkronos, nel corpicino di Gioele erano presenti delle pietruzze che potrebbero essere utili ai periti nominati dalla Procura di Patti (Messina) per stabilire il luogo della morte del bambino ma anche la data del decesso: è quanto emerso dalla tac eseguita al Policlinico di Messina prima dell’autopsia in corso. La tac sui resti del piccolo Gioele è servita per effettuare dei “rilievi antropometrici“, ha spiegato Daniela Sapienza, medico legale della task force di esperti. L’autopsia terminerà nella tarda mattinata. “Mancano ancora parti del corpo di Gioele” Le ricerche di resti umani del piccolo ... Leggi su meteoweb.eu

