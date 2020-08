Caso Viviana Parisi: “E’ passato troppo tempo. Pensavamo usassero i droni subito, non dopo 2 settimane” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Il ritardo anche solo di un secondo per quanto riguarda un elemento di prova determina un deterioramento. Noi abbiamo molta fiducia negli esperti convocati per arrivare alla verità però è passato troppo tempo e sono intervenuti elementi esogeni“: lo ha affermato Claudio Mondello, cugino e legale di Daniele Mondello, il papà di Gioele, che aspetta l’esito dell’autopsia. “Per cui non credo che ci daranno tutte le risposte certe. Forse si potranno ventilare delle ipotesi su quanto accaduto ma l’elemento che mi interessa, cioè la certezza assoluta senza alcun dubbio, escludo che si possa raggiungere sulla scorta degli elementi che abbiano oggi“. “Devo ringraziare la Procura di Patti che ha concesso ai volontari la possibilità di andare sui ... Leggi su meteoweb.eu

“Pietruzze nel corpo di Gioele”, emergono le prime tracce dall’autopsia

Stamane al Policlinico di Messina è iniziata l’autopsia sul corpicino di Gioele. E’ stata effettuata un tac sui resti del piccolo, all’interno del quale sono state trovate alcune pietruzze come rivela ...

