«Caso di Coronavirus a bordo del traghetto Olbia-Civitavecchia». I passeggeri avvisati con una mail otto giorni dopo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 agosto)«Gentile cliente, sul suo traghetto c’era un positivo, la invitiamo a monitorare le sue condizioni di salute». Recita così la mail inviata dalla compagnia di navigazione Grimaldi Lines ai passeggeri imbarcati sulla tratta Olbia-Civitavecchia il 14 agosto scorso. Il problema, sottolinea il Corriere della Sera, è che la mail in questione – che invita ad adottare le misure di prevenzione sul Coronavirus nel 14 giorni successivi all’esposizione – è arrivata soltanto otto giorni dopo il presunto contatto con il passeggero positivo, il 22 agosto. Nella mail si ... Leggi su open.online

