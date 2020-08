Caso Blake, polizia spara su manifestanti: 3 feriti. La famiglia: "Stop violenze" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mio figlio è importante . E' un essere umano". Non trattiene le lacrime il padre di Jacob Blake, l 'afroamericano colpito da sette proiettili alla schiena dalla polizia del Wisconsin, davanti ai suoi ... Leggi su quotidiano

