Caso Blake, polizia spara su manifestanti: 2 morti e 2 feriti. Famiglia: "Stop violenze" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mio figlio è importante . E' un essere umano". Non trattiene le lacrime il padre di Jacob Blake, l'afroamericano colpito da sette proiettili alla schiena dalla polizia del Wisconsin, davanti ai suoi ... Leggi su quotidiano

repubblica : Colpi di pistola e urla per strada: manifestanti corrono armati - kiki_viola8 : RT @RepubblicaTv: Caso Blake, un morto e feriti durante scontri in Wisconsin: gli spari e le urla per strada: È di un morto e tre feriti il… - ilfattovideo : Stati Uniti, le urla e gli spari in strada durante la proteste di Wisconsin per il caso Blake: un morto e tre feriti - Noovyis : (Stati Uniti, le urla e gli spari in strada durante la proteste di Wisconsin per il caso Blake: un morto e tre feri… - stegiammetti : RT @dukana2: Il caso #JacobBlake riaccende le proteste negli #Usa. Terza notte di scontri a #Kenosha: un morto e due feriti durante una spa… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Blake Caso Blake, polizia spara su manifestanti: 2 morti e 2 feriti. Famiglia: "Stop violenze" QUOTIDIANO.NET Wisconsin, ancora scontri: due morti

Sono due le persone morte a Kenosha, nel Wisconsin, durante le proteste e i disordini esplosi per il caso Jacob Blake, il 29enne afroamericano colpito alla schiena dalla polizia che gli ha sparato men ...

Il caso Jacob Blake riaccende le proteste negli Usa. Terza notte di scontri a Kenosha: due persone sono morte durante una sparatoria

Negli Stati Uniti esplodono nuovamente le proteste antirazziste: il caso di Jacob Blake, l’afroamericano a cui la polizia ha sparato alla schiena lasciandolo paralizzato, è stato la scintilla che ha r ...

Sono due le persone morte a Kenosha, nel Wisconsin, durante le proteste e i disordini esplosi per il caso Jacob Blake, il 29enne afroamericano colpito alla schiena dalla polizia che gli ha sparato men ...Negli Stati Uniti esplodono nuovamente le proteste antirazziste: il caso di Jacob Blake, l’afroamericano a cui la polizia ha sparato alla schiena lasciandolo paralizzato, è stato la scintilla che ha r ...