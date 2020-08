Caso Beccalli, Pasini forse è stato aiutato da un complice ad occultare il cadavere (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’avvocato della famiglia Beccalli ipotizza ad un complice che abbia aiutato Pasini nell’occultamento del cadavere. Al vaglio degli inquirenti il cellulare dell’uomo per ricostruire gli ultimi spostamenti del presunto omicida. Sul Caso di Sabrina Beccalli, la 39enne di Crema scomparsa la notte di Ferragosto, ancora gli inquirenti braccolano nel buio: a Vergonzana è stata ritrovata … L'articolo Caso Beccalli, Pasini forse è stato aiutato da un complice ad occultare il cadavere proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

di Gabriele Moroni e Pier Giorgio Ruggeri"Quel corpo carbonizzato trovato nell’auto non è quello di Sabrina, ma è la carcassa di un cane". Lo dice una persona esperta che ha avuto modo di vedere quel ...Tracce di sangue sono state trovate dal Ris sul pianerottolo dell'appartamento di Crema in cui si sospetta che Sabrina Beccalli la notte di Ferragosto sia stata uccisa da Alessandro Pasini, in custodi ...