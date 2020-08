«Caro segretario, noi votiamo No». Referendum, rivolta dei militanti Pd su Facebook (Di mercoledì 26 agosto 2020) «Caro segretario, mi spiace ma voto No». La pagina Facebook di Nicola Zingaretti -dopo l’intervista in cui il segretario del Pd ha schierato il partito per il Sì al Referendum- si è trasformata in uno sfogatoio di iscritti e simpatizzanti. Quasi duemila i commenti in poche ore. Niente toni bruschi, o insulti così frequenti sui social. Ma in larga parte ragionamenti e rispetto per Zingaretti. Con una chiara divergenza politica: non c’è fiducia nell’idea che un domani potranno arrivare i … Continua L'articolo «Caro segretario, noi votiamo No». Referendum, rivolta dei militanti Pd su Facebook proviene da il ... Leggi su ilmanifesto

Nicola Zingaretti è stato sommerso di commenti contrari e contrariati dei militanti del Pd., che non hanno gradito la presa di posizione del segretario sul taglio del numero dei parlamentari. “Sosteni ...

Referendum: Della Vedova, elettorale non basta

(ANSA) – ROMA, 26 AGO – “Per arginare i danni del taglio grillino dei parlamentari, approvare una legge elettorale proporzionale in una Camera? Per me no. Troppo tardi e (soprattutto) troppo poco. Car ...

