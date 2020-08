Carlos Maria Corona choc, frase omofoba su Instagram e Nina Moric sbotta: “Vergognati!” (VIDEO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Carlos Maria Corona “ha perso la testa” e mamma Nina Moric gli tira le orecchie su Instagram, chiedendo scusa per lui e le sue osservazioni assolutamente sconvolgenti. Durante una sessione di allenamento, il figlio di Fabrizio Corona si è lasciato andare fin troppo. Carlos Corona: “Se non avete le palle siete delle ch*cche!”, Nina Moric... L'articolo Carlos Maria Corona choc, frase omofoba su Instagram e Nina Moric sbotta: “Vergognati!” (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - ... Leggi su blogtivvu

