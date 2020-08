Carabinieri Tpc recuperano reperti della Marcia su Roma (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 AGO - Gagliardetti militari, labari, e bandiere delle Squadre d'azione fasciste e dei fasci di combattimento che hanno partecipato alla Marcia su Roma, il 28 ottobre 1922, ma anche bandiere ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

L’audace colpo dei soliti ignoti era avvenuto tra maggio e giugno. Dall’Archivio Centrale di Stato all’Eur — l’immensa sede di gran parte della documentazione proveniente dagli organi di Stato — erano ...

Gagliardetti militari, labari, e bandiere delle Squadre d’azione fasciste e dei fasci di combattimento che hanno partecipato alla Marcia su Roma, il 28 ottobre 1922, ma anche bandiere rosse ed altro m ...

