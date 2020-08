“Capelli umani per contenere la marea nera alle Mauritius dopo l’incidente della petroliera”: l’iniziativa dei parrucchieri australiani (Di mercoledì 26 agosto 2020) Per contenere i danni di uno dei disastri ambientali più grandi degli ultimi tempi entrano in gioco i capelli. I parrucchieri australiani, infatti, hanno raccolto tonnellate di capelli umani da spedire nell’isola di Mauritius per fermare la marea nera di greggio riversatasi sulle coste dell’isola a seguito dell’incidente che ha coinvolto una petroliera giapponese il 25 luglio scorso. Una settimana prima del disastro, proprio in Australia era stato pubblicato uno studio che dimostrava l’efficacia della peluria umana nell’assorbire petrolio. La donazione di capelli, che servono a riempire barriere galleggianti, avverrà attraverso l’ente no profit Sustainable Salons, che da anni raccoglie ... Leggi su ilfattoquotidiano

