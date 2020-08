Caos nel Winsconsin: spari e feriti, vigilantes privati scendono in strada dopo che il governatore ha rifiutato di inviare rinforzi (Di mercoledì 26 agosto 2020) I cittadini di Kenosha, nel Wisconsin, sono scesi in strada prendendosi la responsabilità di proteggere le attività commerciali locali tra disordini e guerriglia in corso, con vigilantes armati visti salire sui tetti e sui negozi per scongiurare saccheggi e atti di vandalismo. Kenosha ha visto la sua terza notte consecutiva di disordini martedì, scatenata dopo la sparatoria da parte della polizia del 29enne Jacob Blake, un uomo di colore. Le proteste poche ore dopo l’incidente si sono presto trasformate in rivolte, vedendo i rivoltosi saccheggiare innumerevoli attività lunedì, mentre i piromani accendevano circa 37 incendi . Il Caos in città deve ancora raggiungere i livelli visti la sera prima, con cittadini armati che prendono ... Leggi su databaseitalia

matteosalvinimi : Più di cento immigrati a bordo della Sea Watch4: visto che ora perfino i sindaci siciliani di Pd e 5Stelle si oppon… - LuigiGallo15 : Italia Viva pur di conquistare il ministero dell'istruzione a scapito di un alleato di governo ogni giorno butta ne… - Alberto97454268 : RT @Gianfranco_ros: Caos Referendum. Checchè ne diranno alcuni amici, c'è il M5S per il SI, gli altri sn x il SÌ, NO, NONSO. Alla fine ognu… - talismanogiada : @Paroledipaola @PoliticaPerJedi Stessa situazione nella mia provincia per gli esami, tanti hanno rifiutato di stare… - aresbi3 : 'In serata Musumeci ha inviato una nota di diffida alle Prefetture perché diano esecuzione all'ordinanza: nel docum… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos nel Un bus chiamato “putiferio”: distanziamento e caos nel trasporto scolastico. Le... Quotidiano di Puglia Scuola, Regioni: "Sciogliere nodo trasporti o rischio caos"

Politica - Per le Regioni è quello dei trasporti il nodo da sciogliere in vista della riapertura delle scuole o si rischia "il caos, non ce la facciamo". Questa, a quanto si apprende, la preoccupazion ...

Raffreddore scambiato per Covid. A novembre ne vedremo delle belle

Raffreddore scambiato per Covid, il Dott. Bassetti annuncia che ci sarà caos nelle strutture ospedaliere nella stagione autunnale e invernale, per la mancata educazione civica contro il virus. Gli osp ...

Politica - Per le Regioni è quello dei trasporti il nodo da sciogliere in vista della riapertura delle scuole o si rischia "il caos, non ce la facciamo". Questa, a quanto si apprende, la preoccupazion ...Raffreddore scambiato per Covid, il Dott. Bassetti annuncia che ci sarà caos nelle strutture ospedaliere nella stagione autunnale e invernale, per la mancata educazione civica contro il virus. Gli osp ...