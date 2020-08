Caos migranti in Sicilia, Musumeci: 'Contagi negli hotspot, rabbia per i silenzi dello Stato' (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mi fa rabbia che non ci sia stata da parte dello Stato alcuna risposta al problema che abbiamo posto . Quegli hotspot non sono assolutamente adatti dal punto di vista sanitario, soprattutto in questo ... Leggi su gazzettadelsud

Capezzone : +Oggi su @LaVeritaWeb+ Un anno fa, con @matteosalvinimi ministro, ogni giorno c’era un predicozzo Ue contro l’Itali… - mani72012 : RT @stefmat1824: Caos migranti in Sicilia, secondo voi il ministro Lamorgese si dovrebbe dimettere? - jacketizi : Caos migranti in Sicilia, secondo voi il ministro Lamorgese si dovrebbe dimettere? - DonQuichotte95 : RT @Teresat14547770: Caos migranti in Sicilia, secondo voi il ministro Lamorgese si dovrebbe dimettere? - Pinobrigantedel : CAOS MIGRANTI/ L’arma segreta di Musumeci spiega il silenzio di Lamorgese (e Conte) -