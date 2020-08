Cani e gatti, le associazioni: "Basta Iva al 20% su alimenti e prestazioni veterinarie" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il veterinario: "Il 40% delle famiglie italiane vive con un cane o un gatto, ma prendersene cura è considerato dal fisco un bene di lusso".Un aggravio pesante anche per gli animali degli allevamenti, nei quali si rischia di risparmiare sul loro benessere Leggi su repubblica

matteosalvinimi : Gli amici a quattro zampe sono parte della famiglia, NON giocattoli. Chi abbandona cani e gatti non è “Uomo”. Usiam… - rep_ambiente : Cani e gatti, le associazioni: 'Basta Iva al 20% su alimenti e prestazioni veterinarie' - Corriere : Le associazioni: «Gli animali non sono beni di lusso. Abbassate l’Iva per cibo e veterinari» - cronaca_news : Cani e gatti, le associazioni: 'Basta Iva al 20% su alimenti e prestazioni veterinarie' - ioloraccolgo : Cani e gatti, le associazioni: 'Basta Iva al 20% su alimenti e prestazioni veterinarie' -