In Campania l'aumento dei contagi non si arresta. Per il quarto giorno di fila si registrano oltre 100 positivi, 135 per l'esattezza. Tre unità in meno rispetto a ieri, ma comunque un numero alto. C'è anche una vittima da Covid, è quanto emerge dal bollettino diffuso dall'Unità di Crisi regionale. E anche tre guariti\dimessi. Il … L'articolo Campania, il contagio non si arresta: numeri alti da 4 giorni. 71 rientravano da Sardegna e dall'estero

