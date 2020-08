Campania, 135 positivi (di cui 71 legati ai rientri dalle vacanze). In Italia 1367 nuovi casi (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha emanato il bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia. I positivi del giorno sono 135 (su 3.026 tamponi effettuati), di cui 71 legati ai rientri dalle vacanze (41 dalla Sardegna e 30 dall’estero). Si conta, purtroppo, un altro decesso per Covid. In Italia i casi continuano a crescere. Oggi sono 1367, contro gli 878 di ieri. Non erano così tanti dal 12 maggio. C’è però anche il record assoluto di tamponi fatti: 93.529 (ieri erano stati 72.341). Si contano anche 13 morti. A segnare il più alto numero di nuovi casi torna a essere la Lombardia (269), seguita da Lazio (162), Toscana (161), ... Leggi su ilnapolista

