Cammarano (M5S): “Manifesti che inneggiano al fascismo, la Procura apra inchiesta” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontecorvino Pugliano (Sa) – “Qualche giorno fa un tabellone pubblicitario stradale di dubbio gusto è apparso sulla S.S. 18, all’altezza della località Pagliarone, nel comune di Montecorvino Pugliano. Lo slogan sembra scimmiottare le frasi mai dimenticate circa le bonifiche delle paludi, o meglio, la puntualità dei treni. Una visione anacronistica della politica, che offende le carte costituzionali e il lavoro di integrità morale dei padri costituenti per affermare i principi della Costituzione italiana e di democrazia, contro ogni forma di totalitarismo e dittatura”. La denuncia è del consigliere regionale M5S Michele Cammarano che ha spiegato: “Ritengo sia un chiaro segnale di quanto una certa “destra” abbia perso di vista il proprio obiettivo richiamando ... Leggi su anteprima24

Scisciano : Campania, Fonderie Pisano. Cammarano (M5S): “Il Ministro dell’ambiente Sergio Costa e il Ministero parte civile nel… - andpellegrino : M5S, Cammarano: No all’impianto di compostaggio a Pontecagnano Faiano - ottopagine : Cammarano(M5S): 'No a impianto di compostaggio a Pontecagnano' #PontecagnanoFaiano -

Ultime Notizie dalla rete : Cammarano M5S

Ottopagine

Contro il dissesto idrogeologico i fondi ci sono e il Ministero dell’Ambiente è pronto a fare tutto quanto è nelle sue competenze per farli arrivare in fretta, ma al momento la mancata comunicazione d ...«Contro il dissesto idrogeologico i fondi ci sono e il ministero dell'Ambiente è pronto a fare tutto quanto è nelle sue competenze per farli arrivare in fretta, ma al momento la mancata comunicazione ...