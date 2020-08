Calderoli: 'Chiediamo scusa alla Sardegna, abbiamo portato il Covid col turismo' (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mentre non si placano le polemiche sui contagi di rientro dalla Sardegna , il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli , ha diffuso una nota per chiedere scusa a tutti gli abitanti dell'isola. '... Leggi su leggo

UnioneSarda : #Calderoli, 'Chiediamo scusa alla #Sardegna per aver importato il #virus' - RoxdcIT : Calderoli: «Chiediamo scusa alla Sardegna, abbiamo portato il Covid col turismo» - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Calderoli: «Chiediamo scusa alla #Sardegna, abbiamo portato il Covid col turismo» - squalorossogp : Roberto Calderoli: “Chiediamo scusa alla Sardegna, i turisti irresponsabili hanno portato il virus” - ambra_masala : RT @UnioneSarda: #Calderoli, 'Chiediamo scusa alla #Sardegna per aver importato il #virus' -

Ultime Notizie dalla rete : Calderoli Chiediamo

“Amo la Sardegna, terra dove ho sempre trascorso momenti bellissimi, conosco e apprezzo la personalità dei sardi, la loro generosità, e come cittadino del continente mi sento in dovere di chiedere scu ...Cagliari, 26 ago. (askanews) - Il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, esponente della Lega, in una nota di commento all'aumento di contagi fatto registrare in Sardegna nelle ultime settimane ...