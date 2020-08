Calciomercato Palermo, Corazza si allontana: le richieste dell’attaccante sono spropositate. I dettagli (Di mercoledì 26 agosto 2020) Simone Corazza chiede troppoIl ritiro del Palermo è ufficialmente iniziato ieri sul campo, ma alla corte di Roberto Boscaglia mancano ancora alcuni tasselli. Dagli innesti a centrocampo, dettati anche dal forfait di Alessandro Martinelli, fino ad un bomber di razza. In merito alle condizione di salute dello svizzero il presidente Dario Mirri si è mostrato fiducioso. Intanto, però, se l’assenza dovesse andare per le lunghe la società si troverà costretta a intervenire tempestivamente sul mercato, soprattutto per tale reparto, che aveva già bisogno di rinforzi. In cima alla lista, secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sono Andrea Palazzi del Monza e Nicolò Bianchi della ... Leggi su mediagol

