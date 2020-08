Calciomercato Napoli, Mino Raiola avvicina Federico Bernardeschi agli azzurri (Di mercoledì 26 agosto 2020) La trattativa che potrebbe portare Federico Bernardeschi dalla Juventus al Napoli sta per sbloccarsi. Mino Raiola, nuovo agente dell’esterno bianconero, è arrivato nel ritiro della squadra di Gennaro Gattuso a Castel di Sangro per incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo aver raccolto l’apertura del giocatore a un eventuale trasferimento in azzurro. Restano però da trovare sia l’accordo economico col giocatore sia quello con la Juventus. Un contatto telefonico tra il presidente del Napoli e l’agente c’è già stato nei giorni scorsi per capire la fattibilità dell’operazione. Mino Raiola è arrivato a Castel di Sandro e ora c’è da imbastire un affare ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli, c'è anche #Raiola a Castel di Sangro: la situazione - DiMarzio : #Napoli, ma anche #Arsenal e #ManchesterUnited su #Gabriel. E lui ora ha fretta di sapere dove sarà il suo futuro - DiMarzio : #Napoli, non solo Reguilon. Sondaggio per Tagliafico dell'Ajax - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli – #Everton sempre più vicine per #Allan Nuovo contatto tra le parti ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato ht… - DavideLusinga : #Giuntoli blinda #Lozano: 'Ci aspettiamo molto da lui, può fare solo meglio. L’idea è quella di continuare insieme.… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, c’è un giocatore che verrebbe… anche a piedi! Mondo Udinese Calciomercato Juventus, fatta per l’attaccante: super scambio in vista

Questa mattina, però, a Castel Di Sangro, sede del ritiro pre-campionato del Napoli, è arrivato Mino Raiola, agente di Federico Bernardeschi, tra gli altri. Il potente procuratore italiano ha portato ...

Calciomercato Napoli, Mino Raiola avvicina Federico Bernardeschi agli azzurri

La trattativa che potrebbe portare Federico Bernardeschi dalla Juventus al Napoli sta per sbloccarsi. Mino Raiola, nuovo agente dell’esterno bianconero, è arrivato nel ritiro della squadra di Gennaro ...

Questa mattina, però, a Castel Di Sangro, sede del ritiro pre-campionato del Napoli, è arrivato Mino Raiola, agente di Federico Bernardeschi, tra gli altri. Il potente procuratore italiano ha portato ...La trattativa che potrebbe portare Federico Bernardeschi dalla Juventus al Napoli sta per sbloccarsi. Mino Raiola, nuovo agente dell’esterno bianconero, è arrivato nel ritiro della squadra di Gennaro ...