Calciomercato Napoli, Icardi vuole tornare in Italia: azzurri tra le squadre favorite (Di mercoledì 26 agosto 2020) Calciomercato Napoli: in Francia sicuri, l’attaccante argentino punta al ritorno in Serie A e sono tre i club in prima fila per accoglierlo. Mauro Icardi vorrebbe tornare in Italia. Come riportato dal portale spagnolo “Todofichajes”, il centravanti argentino del Paris Saint-Germain avrebbe espresso la volonta’ di cambiare aria e tornare sui propri passi. Icardi e’ … Leggi su 2anews

DiMarzio : #Napoli, ma anche #Arsenal e #ManchesterUnited su #Gabriel. E lui ora ha fretta di sapere dove sarà il suo futuro - DiMarzio : #Napoli, non solo Reguilon. Sondaggio per Tagliafico dell'Ajax - DiMarzio : Il #Napoli prende tempo con Gabriel del Lille ma sul giocatore avanza l'#Arsenal: le ultime - TheLaz97 : RT @MarcoGiordano6: +++Aggiornamento #Bernardeschi+++ Confermata apertura di @fbernardeschi al @sscnapoli: contatto telefonico 48 ore fa tr… - AlfanoToni : RT @MarcoGiordano6: +++Aggiornamento #Bernardeschi+++ Confermata apertura di @fbernardeschi al @sscnapoli: contatto telefonico 48 ore fa tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, c’è un giocatore che verrebbe… anche a piedi! Mondo Udinese Calciomercato, niente Napoli o Milan per Szoboszlai: "Resto al Salisburgo"

Era stato inseguito dal Napoli, era stato vicino al Milan quando sembrava che il nuovo progetto rossonero dovesse essere sotto l’egida di Ralf Rangnick: alla fine Dominik Szoboszlai, centrocampista of ...

CONTINI - L'agente: "Ha la certezza di restare al Napoli, abbiamo rinnovato il contratto, mi auguro che riesca a ritagliarsi uno spazio"

Vincenzo Pisacane, agente del portiere del Napoli Nikita Contini, è intervenuto a "Calcio Napoli 24 Live" su CalcioNapoli24 TV: “Il futuro di Nikita? Lui ha la certezza di restare in azzurro, abbiamo ...

Era stato inseguito dal Napoli, era stato vicino al Milan quando sembrava che il nuovo progetto rossonero dovesse essere sotto l’egida di Ralf Rangnick: alla fine Dominik Szoboszlai, centrocampista of ...Vincenzo Pisacane, agente del portiere del Napoli Nikita Contini, è intervenuto a "Calcio Napoli 24 Live" su CalcioNapoli24 TV: “Il futuro di Nikita? Lui ha la certezza di restare in azzurro, abbiamo ...