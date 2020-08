Calciomercato, le notizie di oggi – La nuova Inter di Conte, show della Juventus e colpo di scena al Milan (Di giovedì 27 agosto 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – La Juventus ha scelto il suo obiettivo primario per il centrocampo: tutto su Manuel Locatelli del Sassuolo. La società bianconera starebbe trattando la cessione del centrocampista classe 1998, protagonista di un’ottima stagione con la maglia neroverde. Cena tra Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, e Fabio Paratici, ds della Juve, per un primo approccio. Il Sassuolo non vorrebbe privarsi del calciatore, ma il salto in una big sarebbe anche un’opportunità importante per il centrocampista. Prezzo richiesto per il cartellino: 25 milioni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). I bianconeri stanno per chiudere per Weston McKennie, mediano classe 1998 in arrivo dallo Schalke 04. Accordo raggiunto sulla ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : Inter, Allegri aspetta notizie: preferisce i nerazzurri al Psg - CalcioWeb : #Calciomercato, le notizie di oggi - La nuova #Inter di Conte, show della #Juventus e colpo di scena al Milan - - la_rossonera : Arrivano conferme via quanto già anticipato via #DiMarzio #SkySport?? #Ibrahimovic ha trovato l’accordo con il… - generacomplotti : RT @SOSFanta: ?? FLASH - #Raiola tuona: '#Ibrahimovic non ha rinnovato il suo contratto con il #Milan' ? - SOSFanta : ?? FLASH - #Raiola tuona: '#Ibrahimovic non ha rinnovato il suo contratto con il #Milan' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport UNA VIOLA ANCORA LONTANA, FACCIAMO COME IL NAPOLI

Maledetto Facebook e i suoi ricordi! La settimana è iniziata con il rinverdire, sul mio profilo ma anche su quello di chi il 24 agosto del 2019 aveva pubblicato la sua presenza al Franchi, di foto deg ...

Ecco perché Conte e Inter vanno avanti insieme. Mercato sontuoso e scudetto

A dar retta alla logica, è andata come doveva andare. Antonio Conte e l’Inter vanno avanti insieme. A leggere o ascoltare i resoconti giornalistici, la logica è solo una parola pericolosa che bisogna ...

Maledetto Facebook e i suoi ricordi! La settimana è iniziata con il rinverdire, sul mio profilo ma anche su quello di chi il 24 agosto del 2019 aveva pubblicato la sua presenza al Franchi, di foto deg ...A dar retta alla logica, è andata come doveva andare. Antonio Conte e l’Inter vanno avanti insieme. A leggere o ascoltare i resoconti giornalistici, la logica è solo una parola pericolosa che bisogna ...