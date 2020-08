Calciomercato Lazio, mistero Muriqi: la posizione del Fenerbahce (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Muriqi? Non ci sono novità rilevanti, abbiamo emesso un comunicato nei giorni scorsi e resta valido. Se le nostre richieste dovessero essere soddisfatte, allora Vedat andrà via e noi prenderemo un altro attaccante”. E’ la dura presa di posizione da parte di Selahattin Baki, membro del board del Fenerbahce, è sempre più un caso il possibile trasferimento di Muriqi alla Lazio. Poi, ai microfoni di A Spor, ha concluso: “Non siamo un club che ha necessità di vendere, siamo una società grande e forte. Se poi dovesse arrivare un’offerta allettante, la prenderemo in considerazione. Ma al momento la cessione di Muriqi è qualcosa che non esiste”. Lazio: “valore alterato nei test di ... Leggi su calcioweb.eu

