Calciomercato Genoa – È il giorno di Maran: biennale per il tecnico (Di mercoledì 26 agosto 2020) Calciomercato Genoa – Oggi dovrebbe essere annunciata la firma di Rolando Maran: il nuovo tecnico del Genoa ha chiuso ieri gli accordi con la società di Preziosi, ma non è ancora arrivata l’ufficialità. Il contratto avrà una base biennale, in queste ore l’arrivo in città e l’inizio del lavoro con la squadra. Calciomercato Genoa – È il giorno di Maran: biennale per il tecnico Mancano solo gli annunci: quello dell’esonero di Davide Nicola e quello dell’arrivo di Rolando Maran al Genoa. L’allenatore ex Cagliari e Chievo Verona siederà sulla panchina del ... Leggi su giornal

Fantacalcio : Calciomercato Genoa, Llorente nel mirino: la situazione - sportli26181512 : Genoa, è il giorno di Maran. E di Faggiano: Inizia ufficialmente oggi, con il raduno dei giocatori presso il centro… - infoitsport : Calciomercato, Genoa-Maran: le ULTIME di - zazoomblog : Calciomercato le notizie di oggi – Dove andrà Messi? I nomi per Genoa e Bologna valzer di attaccanti -… - CalcioWeb : #Calciomercato, le notizie di oggi – Dove andrà #Messi? I nomi per #Genoa e #Bologna, valzer di attaccanti - -