Calciomercato Fiorentina – Milan in pressing su Pezzella – Higuain idea per l’attacco (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Calciomercato Fiorentina va avanti nei sondaggi alla ricerca della punta richiesta da Iachini, ma la società deve anche cedere qualche pezzo pregiato per fare cassa. Milan in pressing su Pezzella Dopo un lungo corteggiamento a Nikola Milenkovic, il Milan ha cambiato improvvisamente obiettivo per la difesa guardando però sempre in casa viola, questa volta il pressing è su German Pezzella. Questo pomeriggio c’è stato a Milano un incontro tra i dirigenti rossoneri e l’entourage dell’argentino. Le parti hanno chiacchierato per circa mezz’ora e il calciatore ha fatto sapere che accetterebbe il trasferimento, ma bisogna trattare con la Fiorentina che lo valuta tra i ... Leggi su giornal

DiMarzio : Continuano i contatti fra la #Fiorentina e #ThiagoSilva. Sondaggio dei viola per #Linetty - DiMarzio : #Fiorentina, per la fascia piace #Zappacosta e non solo - DiMarzio : 'E' stata la mia ultima partita con il #PSG. Ho sognato con questa #UCL, ho dato tutto ma adesso devo cercare un'al… - PiccoloDiavolo6 : RT @Effemarziano22: Il #Milan non può chiedere 60M per #TheoHernandez e 50M per #Donnarumma ma la #Fiorentina dall'alto dei suoi 5 scudetti… - casciavit_85 : RT @Effemarziano22: Il #Milan non può chiedere 60M per #TheoHernandez e 50M per #Donnarumma ma la #Fiorentina dall'alto dei suoi 5 scudetti… -