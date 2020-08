Calciomercato Chelsea, fatta per Chilwell: cifre e dettagli del nuovo rinforzo Blues (Di mercoledì 26 agosto 2020) Continua il mercato stellare del Chelsea.Dopo anni di mancate vittorie, Roman Abramovič ha deciso di rivoluzionare la rosa della sua squadra, mettendo a disposizione dei suoi dirigenti una cifra folle per acquistare tutti i giocatori ritenuti all'altezza di risollevare il Chelsea.Il numero uno dei Blues ha infatti già sborsato quasi 200 milioni di euro per piazzare tre colpi importanti: il primo di questi è stato quello di Timo Werner, per il quale sono stati pagati i 50 milioni previsti per risolvere il suo contratto con il Lipsia, e Hakim Zyech, pagato 40 milioni per strapparlo all'Ajax.VIDEO Psg, Thiago Silva saluta: vestirà la maglia del Chelsea. I suoi numeri in Ligue 1Successivamente il club londinese si è aggiudicato anche il ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Calciomercato #PremierLeague, il #Chelsea aspetta la firma di #Sarr - SkySport : Calciomercato Milan, Bakayoko più vicino: Chelsea apre al prestito con diritto di riscatto - Elyrossonera : RT @_DanyOrchidea: A Casa Milan, la dirigenza rossonera starebbe continuando a lavorare sul mercato in entrata. Milan-Bakayoko: trattativa… - GurzoBahri : RT @SimoneCristao: #Calciomercato #Milan: il punto ?? #Ibrahimovic: done deal #Bakayoko: trattativa con #Chelsea prosegue, molto ottimismo… - Mediagol : #Calciomercato #Chelsea, fatta per #Chilwell: cifre e dettagli del nuovo rinforzo Blues -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Chelsea Chelsea, è fatta per Sarr: i dettagli GianlucaDiMarzio.com Chelsea, tutto fatto per Thiago Silva: domani le firme

Il Chelsea è pronto a far esplodere un altro colpo di mercato. Sarebbe ormai in chiusura, infatti, l’acquisto di Thiago Silva; in arrivo a parametro zero dopo la scadenza di contratto con il Psg. Seco ...

Roma, UFFICIALE Pedro: 'Pronto per questa nuova sfida'

Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata: Pedro è un nuovo giocatore della Roma, l'ex attaccante di Barcellona e Chelsea firma un contratto fino al 2023. Il c ...

Il Chelsea è pronto a far esplodere un altro colpo di mercato. Sarebbe ormai in chiusura, infatti, l’acquisto di Thiago Silva; in arrivo a parametro zero dopo la scadenza di contratto con il Psg. Seco ...Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata: Pedro è un nuovo giocatore della Roma, l'ex attaccante di Barcellona e Chelsea firma un contratto fino al 2023. Il c ...